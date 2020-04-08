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Полная Луна в Весах 8 апреля 2020 года: как бороться с сомнениями и страхами

Полная Луна в Весах 8 апреля 2020 года: как бороться с сомнениями и страхами

Полная Луна и Весы — сильный энергетический коктейль, пробуждающий тревоги, страхи и сомнения. Астрологи рассказали о том, чем опасно беспокойство в Полнолуние и дали полезные рекомендации, как побороть внутренних демонов.

В среду, 8 апреля, откроется сезон охоты за своими желаниями, когда каждый сможет получить то, на что у него хватит смелости. Но вот парадокс: ночное светило расположится в созвездии Весов, и это дезориентирует нас, ведь на поверхность выйдут все страхи, сомнения и комплексы. Суперлуние в Весах — редкое и энергетически сильное явление, способное как исполнить самые безумные желания, так и отобрать последнюю надежду.


Полнолуние 8 апреля: к чему готовиться и чего опасаться

Весы — Знак, сотканный из противоречий. Полнолуние дает нам силы противостоять соблазнам, не изменять своим решениям и не сворачивать с пути. Но в душе могут поселиться сомнения, страхи и желание убежать от проблем. Любая случайность в такой день неслучайна — это подсказка свыше, которая направит по нужному маршруту.

По словам астрологов, каждый человек получит ровно то, на что настроен душевно. Если вы видите впереди только негатив, то он, многократно усилившись, надолго останется в вашей жизни. Полная Луна усиливает внутренний настрой человека и подталкивает к тем переменам, которых он ждет больше всего. Поэтому наша главная задача в такой день — познать себя, понять свои мысли и мотивы, объявить бой страхам и вырвать себе победу.

Как побороть страхи и сомнения 8 апреля


Полнолуние в Весах пробуждает сомнения и порождает страх, что ведет к беспокойству, неприятностям и поражениям. Природа страха такова, что он самокультивируется и растет, если давать ему волю. Поэтому в Полнолуние страху опасно давать дополнительную подпитку: он может парализовать вас, загипнотизировать и завладеть вашими мыслями. Есть несколько простых способов, которые помогут побороть пробудившиеся иррациональные страхи и сомнения.

Релаксация. Страх сковывает и раздражает, а значит, нужно исходить из обратного — уметь расслабляться. Вы можете использовать любой метод расслабления, начиная от медитации и заканчивая раскрашиванием мандал. Главное не процесс, а сам результат. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют попробовать следующее упражнение. Сядьте в кресло и займите удобное положение, откиньте назад голову и вытяните ноги. Напрягите все мышцы тела на 5-15 секунд, затем расслабьтесь. Повторите это упражнение 5-7 раз.


Дыхательная гимнастика. Во время приступов страха или сомнения можно заметить недостаток кислорода — это своего рода эффект удушья, с которым поможет справиться дыхательная гимнастика. Встаньте прямо, сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Самое важное тут «дышать животом» — должен надуваться живот, а не грудная клетка. Повторите упражнение от 7 до 10 раз. Другие дыхательные техники описаны в нашей специальной статье.

Переключение. Не обязательно бороться со страхом, иногда его можно вытеснить. Разным людям в зависимости от характера подходят разные способы. Кто-то может вытеснить страх, взявшись за чтение книги, кто-то может отвлечься при помощи музыки, а для кого-то эффективным методом переключения внимания является уборка. Самое главное — отвлечься от негативных мыслей.

В более масштабном варианте практики советуют заменить веру в плохое (это и есть страх) на веру в хорошее. И тут тоже для каждого существует свой рецепт: кто-то обращается к духам, Богу, Вселенной или к приятным воспоминаниям.


Самовнушение. Если страх четко очерчен, то изучите его, посмотрите ему в лицо. Победить его будет проще, если вы будете верить в себя и свои силы. Для этого каждый день (не только 8 апреля) перед зеркалом повторяйте позитивные установки, например: «Я хозяин своей жизни. Все, что со мной происходит, зависит от меня. Я управляю своим страхом». Твердое и резкое намерение перебьет приступ страха.

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По материалам: dailyhoro.ru

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