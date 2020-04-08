Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Помощь идет: как Общественная палата РФ поддерживает НКО

Помощь идет: как Общественная палата РФ поддерживает НКО

Помощь идет: как Общественная палата РФ поддерживает НКО
В непростых экономических условиях некоммерческие организации оказались среди тех, кому особенно необходима поддержка. Первой на помощь НКО пришла Общественная палата РФ. Ее представители направили официальные письма в органы власти с просьбой распространить на НКО меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также ввести дополнительные меры.

В частности, было предложено предоставить отсрочку по уплате налогов, страховых взносов и временное снижение размера страховых взносов, кроме того, предоставить отсрочку по уплате арендных платежей, приостановить назначение и проведение контрольно-надзорными органами проверок.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
Депутат: правительство одобрило идею о льготах на региональные налоги
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6 млрд
ЕС предоставит партнерам адресную финансовую помощь в размере € 15,6
Путин призвал губернаторов до конца недели исполнить все поручения
Путин призвал губернаторов до конца недели исполнить все поручения
Путин дал еще одно указание по борьбе с коронавирусом
Путин дал еще одно указание по борьбе с коронавирусом
Музей Победы приглашает поучаствовать в проекте "Лица Победы"
Музей Победы приглашает поучаствовать в проекте "Лица Победы"
Помощь идет: как Общественная палата РФ поддерживает НКО
Помощь идет: как Общественная палата РФ поддерживает НКО
Лунный день сегодня 8 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 8 апреля 2020 года
Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем
Печенеги из обращения Путина превратились в поэтический мем
"Сидит в постели". Джонсон в больнице идет на поправку
"Сидит в постели". Джонсон в больнице идет на поправку
Что пишут в Телеграме: 8 апреля
Что пишут в Телеграме: 8 апреля
Актера гей-шоу нашли мертвым в Подмосковье
Актера гей-шоу нашли мертвым в Подмосковье
Российский госдолг оказался никому не нужен
Российский госдолг оказался никому не нужен

Топ на сегодня

Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
Экс-губернатор Севастополя исключен из «ЕР» за дебош в аэропорту
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Лидер Little Big отметил день рождения с женой после слухов о разводе
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Истребители МиГ-31 в ходе учений поднимутся в стратосферу над Арктикой
Анонсировано новое телеобращение Путина
Анонсировано новое телеобращение Путина

Еще по теме

Кабмин предоставит налоговую отсрочку компаниям в сфере культуры и спорта
Путин поручил отвязать размер страховых взносов малого бизнеса от МРОТ
Заплатить налоги можно будет через МФЦ
Последний день уплаты страховых взносов в ПФР за ноябрь