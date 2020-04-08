Помощь идет: как Общественная палата РФ поддерживает НКО

Анастасия Иванова

В непростых экономических условиях некоммерческие организации оказались среди тех, кому особенно необходима поддержка. Первой на помощь НКО пришла Общественная палата РФ. Ее представители направили официальные письма в органы власти с просьбой распространить на НКО меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также ввести дополнительные меры.

В частности, было предложено предоставить отсрочку по уплате налогов, страховых взносов и временное снижение размера страховых взносов, кроме того, предоставить отсрочку по уплате арендных платежей, приостановить назначение и проведение контрольно-надзорными органами проверок.