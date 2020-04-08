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Посольство России на Кипре проверит данные об организации спецрейса

Посольство России на Кипре проверит данные об организации спецрейса
Посольство России на Кипре проверяет появившуюся информацию об организации 10 апреля спецрейса для вывоза россиян на родину и ожидает подробностей о дате организации данного рейса, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"С учетом появившейся информации о возможной организации 10 апреля с.г. вывозного рейса с Кипра в Россию хотели бы сообщить следующее. Посольство проверяет данную информацию и ожидает подробностей о дате организации рейса и конечном пункте назначения в России", - сообщили в посольстве.

Дипмиссия также обращается внимание, что на этот вывозной рейс могут претендовать только россияне, выехавшие из России после 1 января. Все они должны быть зарегистрированы на сайте Госуслуг.


"На борт смогут попасть только граждане из списка Минкомсвязи России. Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета", - добавили в посольстве.

# В мире
По материалам: ria.ru

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