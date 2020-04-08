Посольство России на Кипре проверит данные об организации спецрейса

Лидия Мартынова

Посольство России на Кипре проверяет появившуюся информацию об организации 10 апреля спецрейса для вывоза россиян на родину и ожидает подробностей о дате организации данного рейса, говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

"С учетом появившейся информации о возможной организации 10 апреля с.г. вывозного рейса с Кипра в Россию хотели бы сообщить следующее. Посольство проверяет данную информацию и ожидает подробностей о дате организации рейса и конечном пункте назначения в России", - сообщили в посольстве.

Дипмиссия также обращается внимание, что на этот вывозной рейс могут претендовать только россияне, выехавшие из России после 1 января. Все они должны быть зарегистрированы на сайте Госуслуг.

"На борт смогут попасть только граждане из списка Минкомсвязи России. Возвращающиеся домой россияне должны исходить из принципа платности перелета", - добавили в посольстве.