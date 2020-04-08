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Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян

Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян
Правительство работает над новым пакетом мер, направленных на поддержку населения и предпринимателей, пострадавших от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать", — сказал он на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия", запись видеоконференции есть в распоряжении РИА Новости.

# Политика
По материалам: ria.ru

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