Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян

Анастасия Иванова

Правительство работает над новым пакетом мер, направленных на поддержку населения и предпринимателей, пострадавших от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Мы в постоянном контакте с президентом, соответственно, продумываем, просчитываем, что можно еще сделать", — сказал он на встрече с депутатами фракции "Справедливая Россия", запись видеоконференции есть в распоряжении РИА Новости.