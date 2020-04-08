Предсказавшая коронавирус астролог рассказала когда закончится пандемия

Вадим Карасев

Предсказавшая пандемию известный российский астролог рассказала, что коронавирусная инфекция в скором времени пойдет на спад.

Со слов Тамары Глоба, она предупреждала о начале пандемии своих клиентов за некоторое время до ее начала. И сейчас многие обращаются к ней с просьбой, узнать окончание смертоносной инфекции.

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Астролог утверждает, что первыми к привычной жизни начнут возвращаться регионы. Произойдет это уже в конце апреля. А к середине мая обстановка станет стабильной и в Москве и других крупных городах РФ.

С 10-12 мая пойдет откат к докарантинной ситуации, считает «звездных дел» мастер. При этом многие государства так и не откроют свои границы, говорит астролог. В некоторых из них ограничение на въезд будет действовать до 2022 года. Означает ли, что в этот год появится долгожданная вакцина, Глоба не уточнила.