Придется потерпеть до мая: Шмыгаль сделал заявление о сроках карантина

Лидия Мартынова

Карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса, которые начали действовать в Украине с 6 апреля, могут быть отменены в середине мая. Об этом в своем Телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль, который ранее заявлял о возможных послаблениях уже в конце апреля.

«Карантинные мероприятия непременно будут ослаблены. Но об этом можно будет говорить только в мае, при снижении динамики заболеваемости COVID-19 в Украине», — пишет Шмыгаль.

Премьер отметил, что уже сейчас правительство разрабатывает план, где будет четко расписано, какие именно ограничительные меры и с какой даты будут отменены.

«Вчера Украина получила рекомендацию от ВОЗ продлить карантин, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев. Поэтому подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от введенных ограничений», — добавил премьер.

В свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что соблюдение карантинных ограничений поможет стране вернуться к нормальной жизни уже через две недели.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков еще 1 апреля назвал возможную дату окончания карантина.

Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»

