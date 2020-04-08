Продлён порядок передачи ЗАГСами сведений для соцзащиты

Анастасия Иванова

Тема: Какие законы вступают в силу

До 31 декабря 2020 года пролонгировано действие Правил предоставления сведений из реестра ЗАГС органам социальной защиты. Ранее порядок распространялся на передачу данных до 31 декабря 2019 года.

Соответствующее постановление кабинета министров от 27 марта 2020 №355 «О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1746» вступает в силу сегодня, 8 апреля.

Ранее, по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом 30 марта, глава кабмина Михаил Мишустин дал поручение приостановить в России торжественную регистрацию браков до начала июня.

Регионам рекомендовано по возможности обеспечить роспись дистанционно и лишь в исключительных случаях непосредственно в помещениях ЗАГСов.

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