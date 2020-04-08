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Путин: 2-3 недели будут определяющими для развития ситуации с COVID-19

Путин: 2-3 недели будут определяющими для развития ситуации с COVID-19
Президент РФ Владимир Путин заявил, что для развития ситуации с коронавирусом в РФ определяющими будут ближайшие 2-3 недели, в это время необходима предельная концентрация всех ресурсов.

Он отметил, что в РФ внимательно изучается опыт всех стран, которые также столкнулись с коронавирусной угрозой, "а он (опыт - ред.) говорит о том, что самыми сложными, самыми трудными являются первые четыре-пять недель с начала эпидемии".

"Это значит, что для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели. Это период, когда от нас потребуется предельная концентрация всех ресурсов, самое строгое выполнение рекомендаций врачей, тех профилактических мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе", - заявил Путин на совещании с руководителями субъектов РФ по противодействию коронавирусу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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