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Путин анонсировал новый план поддержки экономики

Путин анонсировал новый план поддержки экономикиФото: Владимир Песня / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал новый план поддержки экономики на фоне распространения пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе онлайн-совещания с членами правительства и главами регионов, прямую трансляцию которого вел YouTube-канал «России 24».

«Поручаю разработать дополнительную программу поддержки бизнеса. Понимаю, предпринимателям приходится непросто, но видите, так везде, во всем мире», — отметил Путин. Разработкой программы должны заняться Центробанк и правительство, она должна быть готова в течение пяти дней.

Также президент поручил предоставить всем предприятиям малого и среднего бизнеса полугодовую отсрочку на выплату страховых взносов во внебюджетные фонды.

По состоянию на 8 апреля, в России зафиксировано 8672 случая заболевания коронавирусом. 63 человека умерли, 580 — полностью выздоровели.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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