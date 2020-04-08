Путин дал еще одно указание по борьбе с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Региональные надбавки для врачей не должны быть отменены после введения новых федеральных выплат для медиков, которые работают с зараженными коронавирусом. Соответствующее указание дал губернаторам президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС в среду, 8 апреля.

«В связи с введением федеральных доплат вы не должны прекращать региональные выплаты ни в коем случае, пожалуйста, прошу вас этого не делать», — сказал глава государства на совещании по борьбе с распространением коронавируса.

Ранее Путин предложил установить на три месяца, начиная с 1 апреля, специальную федеральную выплату для специалистов, которые работают с больными коронавирусом. Врачам предлагается доплачивать 80 тысяч рублей, медперсоналу — 50 тысяч рублей, младшему медперсоналу — 25 тысяч рублей, врачам скорых — 50 тысяч рублей, фельдшерам и водителям скорых — 25 тысяч рублей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человека: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев. Большинство новых случаев заражения зарегистрированы в Москве — 660 человек. Еще 95 в Московской области и 34 — в Санкт-Петербурге. Вируса нет пока только на Чукотке, в Республике Алтай, Ненецком автономном округе и Туве.