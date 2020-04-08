Путин озвучил доплату медикам, работающим с заболевшими коронавирусом
Предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов, которое прошло в режиме видеоконференции.
По его словам, необходимо реализовать ещё одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем.
Он отметил, что такие специалисты находятся на передовой, поэтому будет применяться такая терминология.
ИА Newstes уже сообщало, Владимир Путин констатировал, что в регионы направлено более 33 миллиардов рублей на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах и инфекционных отделениях. Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.