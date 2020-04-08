Путин озвучил доплату медикам, работающим с заболевшими коронавирусом

Алексей Вольцев

Предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсёстрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов, которое прошло в режиме видеоконференции.

«Средства из федерального бюджета на эти цели — более 10 миллиардов рублей — выделены и в ближайшее время поступят в регионы. Люди должны получать такие выплаты в срок, без задержек», — сказал он.

По его словам, необходимо реализовать ещё одну меру, а именно на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем.

«Для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заболевшими коронавирусной инфекцией, такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц. Для среднего медицинского персонала — фельдшеров, медсестёр — 50 тысяч рублей. Для младшего медицинского персонала — 25 тысяч рублей в месяц. Что касается врачей скорой помощи, которые также работают с заболевшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей в месяц. Фельдшеры, медсёстры и водители экипажей машин — 25 тысяч рублей», — уточнил Путин.

Он отметил, что такие специалисты находятся на передовой, поэтому будет применяться такая терминология.

«И будет правильным принять еще одно решение: а именно — установить для них повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета. Так, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России», — заключил он.

ИА Newstes уже сообщало, Владимир Путин констатировал, что в регионы направлено более 33 миллиардов рублей на развёртывание дополнительных специализированных, полностью оснащённых коек в больницах и инфекционных отделениях. Ещё порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле.