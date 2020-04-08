Путин призвал губернаторов до конца недели исполнить все поручения

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов самым оперативным образом отреагировать на все поручения, прозвучавшие в ходе совещания в среду, и исполнить все до конца недели.

Глава государства в среду провёл в режиме видеоконференции совещание с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

"Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить", - заявил Путин, завершая совещание.

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