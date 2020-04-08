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Путин призвал губернаторов до конца недели исполнить все поручения

Путин призвал губернаторов до конца недели исполнить все поручения
Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов самым оперативным образом отреагировать на все поручения, прозвучавшие в ходе совещания в среду, и исполнить все до конца недели.

Глава государства в среду провёл в режиме видеоконференции совещание с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.

"Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить", - заявил Путин, завершая совещание.


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# Политика
По материалам: ria.ru

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