Путин призвал губернаторов до конца недели исполнить все поручения
Сегодня, 20:49 Алексей Вольцев
Президент России Владимир Путин попросил руководителей регионов самым оперативным образом отреагировать на все поручения, прозвучавшие в ходе совещания в среду, и исполнить все до конца недели.
Глава государства в среду провёл в режиме видеоконференции совещание с руководителями регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. Стенограмма его выступления опубликована на сайте Кремля.
"Я очень вас прошу самым оперативным образом отреагировать на то, что я сейчас сказал, и до конца недели все это исполнить", - заявил Путин, завершая совещание.
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По материалам: ria.ru