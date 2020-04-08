Путин призвал создать условия для возврата компаний к нормальному графику работы

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия для возврата компаний к нормальному графику работы, но сделать это следует аккуратно. Об этом глава государства сказал в ходе совещания с губернаторами по борьбе с коронавирусом, трансляцию которого ведёт телеканал «Россия 24».

Он указал, что государство будет помогать в первую очередь тем предприятиям, которые сохраняют занятость. По словам президента, потери бизнеса от ситуации с распространением коронавируса могут быть ещё более значимыми, этот удар нужно смягчить.

Также Путин предложил распространить отсрочку по уплате страховых взносов на все малые и средние предприятия. Кроме того, он указал, что налоговая задолженность бизнеса будет реструктурирована.

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