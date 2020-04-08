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Раскрыт диагноз Бабкиной

Раскрыт диагноз БабкинойНадежда БабкинаФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка России Надежда Бабкина не заражена коронавирусом. Диагноз эстрадной певицы раскрыл ее представитель, передает РИА Новости во вторник, 7 апреля.

По словам представителя Бабкиной, у нее диагностировали пневмонию, она лежит в стационаре. Ее состояние врачи оценивают как стабильное с положительной динамикой.

Ранее о состоянии исполнительницы рассказала ее подруга, народная артистка России Клара Новикова. Она подчеркнула, что певица чувствует себя хорошо. Новикова предположила, что Бабкина «простыла» после посещения многочисленных мероприятий: «Она отмечала свой юбилей, съемки на телевидении у нее».

Бабкина была госпитализирована 6 апреля. Сообщалось, что у артистки нашли коронавирус. Источники газеты «Московский комсомолец» заявили, что ее ввели в искусственную кому.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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