Регулятор Техаса: Снижать добычу не на 10 млн баррелей, а вдвое больше

Анастасия Иванова

Для стабилизации цен общемировую добычу необходимо снижать на 20 млн баррелей в сутки, а не 10 млн баррелей, как обсуждают. Такое мнение высказал в Twitter уполномоченный Железнодорожной комиссии Техаса (RRC) Райян Ситтон. RRC является регулятором в штате, на который приходится 42% нефтедобычи в США. Сам Райян Ситтон стал известен тем, что стал выступать за сокращение добычи и, очевидно, Вашингтон делегировал ему некие полномочия, так как он сообщил о разговоре с российским министром энергетики и планировал обсудить ситуацию с кронпринцем Саудовской Аравии. По сути, Железнодорожная комиссия — одно из немногих учреждений, которые могут реально влиять на добычу в США, где действует крайне жесткое антимонопольное законодательство.

«Я не участвую в конференции ОПЕК+. Но я бы сказал, что необходимы сокращения не меньше 20 млн баррелей в сутки. В то же время в США в течение двух месяцев естественным путем произойдут сокращения на 4 млн баррелей в сутки. Если ничего не делать, то хранилища заполнятся через два месяца, и миру понадобятся сокращения уже в 30 млн баррелей в сутки», — написал Райан Ситтон в Twitter.

Завтра должна состояться встреча стран ОПЕК+, на которой будет обсуждаться сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки. В пятницу же ситуацию на нефтяном рынке обсудят министры энергетики стран «Большой двадцатки». Россия и Саудовская Аравия настаивают, что США присоединились к сделке, но не могут пока между собой согласовать квоты.