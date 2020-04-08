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Режим самоизоляции привел к росту уровня домашнего насилия в Европе

Режим самоизоляции привел к росту уровня домашнего насилия в Европе

Уровень домашнего насилия в европейских странах вырос во время режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в коммюнике Европарламента.

Как отмечается, такая ситуация наблюдается не только в Европе.

"Как в мире, так и в ряде стран ЕС отмечается рост на треть случаев домашнего насилия в первые недели после введения мер изоляции", — указано в документе.

В текущих условиях люди после агрессии сожителя вынуждены оставаться с ним в одном помещении, при этом у них стало меньше возможностей обратиться за помощью.

"Предстоящие дни и недели станут особенно опасными для женщин. Мы все сталкиваемся с серьезными психологическими вызовами из-за изоляции или карантина, но женщины, а зачастую и дети, проживающие в небезопасном доме, сталкиваются с особенно сильным стрессом", — отмечает председатель комитета ЕП по защите прав женщин Эвелин Регнер.

Государства должны уделить особое внимание этому вопросу, считает Регнер, ввести упрощенные способы оповещения полиции, такие как смс-сообщения или чаты в мессенджерах, утвердить особые кодовые слова, которые жертва насилия может использовать при общении с медработниками. ЕС должен помочь в этом нуждающимся странам, в том числе финансово.

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По материалам: uposters.ru

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