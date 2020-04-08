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Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына

Рики Мартин впервые показал лицо их с мужем пятимесячного сына

В октябре прошлого года популярный певец Рики Мартин и его супруг художник Джван Йосеф снова стали родителями — сына паре, которого они назвали Ренном, родила суррогатная мать. Лицо малыша его родители долго не показывали общественности, но вчера артист опубликовал серию снимков сына в своем инстаграме.


Ренн Мартин-Йосеф. Ребенок дома,

— подписал фото певец.

Этот малыш просто чудо!

— восхитились мальчиком подписчики Рики.

Супруги, которые зарегистрировали брак два года назад, также воспитывают общую годовалую дочь Люсию и 11-летних сыновей Мартина Маттео и Валентино, тоже рожденных от суррогатной матери.


Рики Мартин с дочерью Люсией

Пуэрториканский певец не раз говорил, что мечтает о большой семье, причем хотел бы стать отцом еще четырех пар близнецов. Так что не исключено, что семья 48-летнего певца и 36-летнего художника в будущем станет еще больше.

Как говорил певец, именно дети вдохновили его на то, чтобы он публично признался в своей гомосексуальности. Он заявил, что хотел бы, чтобы его дети росли не во лжи, а в любви и гордились им.

Самое главное для меня — это мои дети,

— считает Рики.


Рики Мартин с сыновьями Маттео и Валентино и мужем Джваном Йосефом
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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