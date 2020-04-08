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России и Саудовской Аравии подготовили сделку по нефти

России и Саудовской Аравии подготовили сделку по нефтиМохаммед БаркиндоФото: Leonhard Foeger / Reuters

Проект соглашения по сокращению добычи нефти в рамках формата ОПЕК+ уже подготовлен, но держится в строжайшем секрете. Об этом рассказал генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки заседания.

По его словам, детали сделки, которая должна примирить Россию и Саудовскую Аравию, еще будут обсуждаться вечером. На это время намечены контакты Баркиндо с другими странами, где те должны рассказать о готовности к снижению.

Встреча ОПЕК+ должна пройти в четверг, 9 апреля, в формате видеоконференции. На нее приглашены и производители, не входящие в ОПЕК, — Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго. Обсудить снижение добычи с США стороны намерены 10 апреля, когда состоится встреча министров энергетики стран-членов «большой двадцатки».

Ранее датой встречи должно было стать 6 апреля, но провести ее в эти сроки не удалось. Причиной источники, знакомые с ситуацией, называли противоречия России и Саудовской Аравии, которая не согласилась с предложенными условиями.

Накануне, 7 апреля, стало известно, что Эр-Рияд настаивает на сокращении добычи от апрельских уровней, когда королевство увеличило объемы на 2,7 миллиона баррелей в сутки. На таких условиях Россия окажется главной пострадавшей, поскольку ей предложено снизить добычу относительно марта больше остальных участников переговоров — на 1,5 миллиона баррелей. На данный момент источники не сообщали о том, что стороны близки к компромиссу.

Позиция США пока неизвестна. Президент Дональд Трамп не подтверждает, но и не отрицает, что американские производители могут пойти на сокращение.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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