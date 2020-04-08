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России не хватает защитных костюмов для врачей

России не хватает защитных костюмов для врачей

Россия подписала с Китаем контракт на поставку более 1 млн защитных костюмов для врачей, пока дополнительно завезли 250 тыс., но дефицит сейчас составляет 300 тыс. в сутки. Об этом, как передает ТАСС, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Он уточнил, что регионам требуется запас примерно 800 тыс. костюмов в день при наличии 500 тыс.

«То есть, у нас дефицит примерно на 300 тысяч. Поэтому с китайской госкорпорацией сейчас отрабатываем возможность еще дополнительных объемов, но они не подтверждают наличие капюшонов. Если получим подтверждение, готовы будем подписаться», — добавил Мантуров.

Что касается защитных очков для врачей, то их выпуск удалось увеличить с 4,5 тыс. до 12 тыс. в сутки. До середины апреля планируется выход почти на 22 тыс. в сутки.

Кроме того, Россия закупила в Китае 72 млн медицинских масок. Мантуров напомнил, что сейчас в РФ производится 1,6 млн медицинских масок в день. К 20 апреля РФ будет также отшивать 2,1 млн марлевых масок. Он сообщил, что регионы за счет микропредприятий также вышли на объемы производства 2,4 млн масок из разного вида нетканых материалов в сутки.

Россия вышла на объемы производства аппаратов для искусственной вентиляции легких в 80 штук в неделю, на следующей неделе нарастит выпуск до 200 штук, а затем доведет его до 1,5 тыс. в месяц.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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