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России осталось до 14 дней до пика коронавируса, считает Скворцова

России осталось до 14 дней до пика коронавируса, считает Скворцова

России за счет различных ограничительных мер удалось избежать взрывного распространения коронавируса в стране, что сейчас позволяет медицинской системе лучше справляться даже с тяжелыми случаями заболевания. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она считает, что стране осталось дней 10−14 до выхода на пиковые показатели заболеваемости коронавирусом, после чего будет плато, а потом и снижение.

«При увеличении объема тестирования, как прогнозируют математики и биологи, нам где-то 10−14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся и пойдем в обратную сторону», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА предполагает, что спад заболеваемости займет примерно столько же времени, сколько и распространение коронавируса. Причем, по словам Скворцовой, предположительно, на плато страна может продержаться до первой декады июня — до середины июня.

Скворцова отметила, что этот прогноз может сбыться в том случае, если не изменится сценарий распространения инфекции. Это будет зависеть от каждого гражданина, соблюдающего самоизоляцию.

По последним данным оперативного штаба, в России выявлено 7 497 зараженных коронавирусом, причем за последние сутки — 1 154, умерли 58 человек.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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