России осталось до 14 дней до пика коронавируса, считает Скворцова

Лидия Мартынова

России за счет различных ограничительных мер удалось избежать взрывного распространения коронавируса в стране, что сейчас позволяет медицинской системе лучше справляться даже с тяжелыми случаями заболевания. Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Она считает, что стране осталось дней 10−14 до выхода на пиковые показатели заболеваемости коронавирусом, после чего будет плато, а потом и снижение.

«При увеличении объема тестирования, как прогнозируют математики и биологи, нам где-то 10−14 дней до выхода на плато с этой инфекцией, после этого мы какое-то время продержимся и пойдем в обратную сторону», — сказала Скворцова.

Глава ФМБА предполагает, что спад заболеваемости займет примерно столько же времени, сколько и распространение коронавируса. Причем, по словам Скворцовой, предположительно, на плато страна может продержаться до первой декады июня — до середины июня.

Скворцова отметила, что этот прогноз может сбыться в том случае, если не изменится сценарий распространения инфекции. Это будет зависеть от каждого гражданина, соблюдающего самоизоляцию.

По последним данным оперативного штаба, в России выявлено 7 497 зараженных коронавирусом, причем за последние сутки — 1 154, умерли 58 человек.