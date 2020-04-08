России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса
Сегодня, 13:56 Вадим КарасевФото: Илья Питалев / РИА Новости
Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса этой осенью. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Вирусолог прогнозирует, что к лету заболеваемость инфекцией снизится, но не обязательно полностью остановится. «Вторая волна с большой долей вероятности возможна осенью», — уточнил он.
По материалам: lenta.ru