России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса этой осенью. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вирусолог прогнозирует, что к лету заболеваемость инфекцией снизится, но не обязательно полностью остановится. «Вторая волна с большой долей вероятности возможна осенью», — уточнил он.