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России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавируса

России спрогнозировали вторую волну эпидемии коронавирусаФото: Илья Питалев / РИА Новости

Россию может ожидать новая волна эпидемии коронавируса этой осенью. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Вирусолог прогнозирует, что к лету заболеваемость инфекцией снизится, но не обязательно полностью остановится. «Вторая волна с большой долей вероятности возможна осенью», — уточнил он.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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