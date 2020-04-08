Российские военные медики начали прием больных в итальянском Бергамо

Анастасия Иванова

Российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к приёму и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в итальянском городе Бергамо. Как сообщили сегодня, 8 апреля, в Минобороны РФ, в госпитале с российской стороны задействованы 8 врачебно-сестринских бригад, которые осуществляют прием и лечение больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени.

«Всего к лечению больных в полевом госпитале привлечено 32 российских военных врачей и медицинских сестёр», — уточнили в военном ведомстве.

Дежурство врачебно-сестринских бригад организовано круглосуточно в 3 смены. Госпиталь рассчитан на 142 койки. В нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

«Кроме того российские военные специалисты провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в трех населенных пунктах Ломбардии в городах Кальчо, Чвидате-аль-Пиано, Колоне-аль-Серио», — пояснили в министерстве.

Отмечается, что всего российскими военными врачами эпидемиологами и специалистами войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны РФ совместно с итальянскими военными специалистами проведена полная дизенфекция пансионатов для пожилых людей в более 33 населенных пунктах Ломбардии. Обработано более 37 зданий и сооружений, более 220 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 20 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.

ИА Newstes ранее сообщало, российский вирусолог замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора в Санкт-Петербурге Александр Семенов, который сам находится в Италии и оказывает помощь зараженным коронавирусом, высказал мнение, что в той плачевной ситуации, в которой оказалась эта страна, виноваты прежде всего местные власти.

По его мнению, инертность и беспечность властей и населения привели к тому, что в стране накопилось большое количество инфицированных граждан, из-за чего распространение вируса стало развиваться по экспоненте, подчеркнул он. По его словам, итальянцы проявили непростительную беспечность и слишком долго приспосабливались к условиям карантина. Они не ограничивали контакты, не соблюдали социальную дистанцию и меры предосторожности.

Напомним, что в конце марта Россия отправила 15 военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

Российские специалисты войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты вместе с итальянскими коллегами сразу же приступили к работе в пансионатах для пожилых людей города Бергамо.



