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Российский госдолг оказался никому не нужен

Российский госдолг оказался никому не нуженФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Аукцион по размещению выпуска десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) признан не состоявшимся, так как российский госдолг оказался никому не нужен. Об этом говорится в сообщении на сайте Минфина.

Ведомство не получило ни одной заявки по приемлемой цене. Однако вместе с выпуском, продать который не удалось, размещались еще два. За них выручили 16,5 миллиарда и 5,6 миллиарда рублей.

Предыдущие торги прошли в феврале. Мартовский аукцион на фоне резкого падения стоимости нефти и курса рубля Минфин отменил. В министерстве посчитали, что это создаст избыточное давление на долговой рынок. Тогда утверждалось, что бюджетные обязательства не требуют немедленных заимствований.

Ранее источники агентства Bloomberg сообщили, что из-за низких цен на нефть и возможности дефицита бюджета российские власти решили увеличить заимствования через ОФЗ. К планам на 2020 год на уровне 2,3 триллиона рублей собрались добавить 1-1,5 триллиона.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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