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Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирус

Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирусСергей БалдинФото: «Русское Радио»

Генеральный продюсер «Русского радио» Сергей Балдин заразился коронавирусом и сейчас находится на лечении в больнице. Как сообщает Super.ru, один из руководителей холдинга «Русская медиагруппа» (РМГ) подхватил вирус примерно месяц назад во время поездки в Куршевель.

Он рассказал, что инфекция дала о себе знать практически сразу, на второй-третий день, но сперва симптомы были похожи на пищевое отравление. По словам генпродюсера, уже в России его привезли в больницу.

Балдин подчеркнул, что болезнь затянулась, спустя месяц он так и не выздоровел. «Сегодня у меня 29-й день болезни. Врачи называют цифру 37 дней. Люди болеют очень долго», — пояснил он. Генпродюсер заметил, что, хотя симптомы и похожи на ОРВИ или пневмонию, «когда у тебя температура 38 в течение месяца — это физически очень тяжело».

По словам генпродюсера, заражение произошло в путешествии во Францию. Поездка на курорт была запланирована на начало марта, когда уже было известно о распространении вируса в европейских странах.

Однако он все же согласился отправиться в Куршевель с несколькими знакомыми. «Мы решили поехать, аккуратно покататься и вернуться. Не ходили ни в какие клубы, ни на какие вечеринки, один раз сходили в ресторан только. Но этого хватило», — рассказал Балдин.

Ранее с подозрением на коронавирус в Москве госпитализировали победительницу конкурса красоты «Мисс Россия 2015» Софию Никитчук. 26-летняя модель тоже вернулась в столицу из Куршевеля.

По официальным данным на начало апреля, коронавирус в Россию был завезен из 73 стран. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что чаще всего вирус завозился из Италии, Испании, Франции и ОАЭ.

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По материалам: lenta.ru

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