Шоу с Ольгой Бузовой, сериал «Магомаев» и книга о Юлии Началовой: чем занять себя на самоизоляции

Влада Некрасова

Коронавирус не перестает «терзать» планету: заражены уже более 1,3 миллиона человек. Если в Китае эпидемия уже пошла на спад, то в Европе пик заболеваемости еще предстоит пережить. ВОЗ говорит о том, что Россия одна из немногих стран, которая серьезно подготовилась к вспышке COVID-19, поэтому пока количество жертв не так велико.

Чтобы минимизировать число заражений президент Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим — он призвал граждан самоизолироваться дома и как можно меньше контактировать с людьми. Эксперты считают, что таким образом, мы сможем остановить распространение инфекции и победить в этой нелегкой битве. Россияне уже неделю сидят на самоизоляции, и многие не понимают, чем же им заняться в свободное время дома. «СтарХит» составил подборку того, что можно почитать и посмотреть в эти дни.

Сериалы

В современном мире сериалы приобрели особое значение для культуры: их смотрят, о них говорят, их цитируют. Новые серии ждут каждую неделю — или же «проглатывают» за один вечер весь сезон, чтобы затем обсудить с друзьями, коллегами и родными.

«Великолепный век»

В основу сериала легла реальная история любви султана Сулеймана Великолепного — одного из самых известных полководцев Османской империи — и его наложницы Анастасии, которая приняла ислам и взяла имя Хюррем.

Пронзительная драма включает в себя четыре сезона, где зрителя ждут любовь, интриги и красивые декорации. Отметим, что после съемок главная звезда проекта Мерьем Узерли погрязла в скандалах, а ее партнера Халита Эргенча стали считать чуть ли не главным секс-символом Турции.





«Магомаев»

Одна из самых громких премьер весны состоялась на Первом канале и наделала много шума. Так, поклонники до сих пор не могут решить — правильно ли поступили создатели, выбрав на роль Муслима Магомаева сербского актера Милоша Биковича, а также спорят по поводу исторической правды в проекте.

Например, зрителей возмутила героиня Нора Кароль, в которой многие заметили черты Эдиты Пьехи. Безжалостная и беспощадная певица крутит романы с членами партии и флиртует с советским певцом, а в одной из серий между ними даже происходит интимная сцена.

«Какая грязь! У меня не было никаких близких отношений с Магомаевым. Создатели всякую грязь собирают для того, чтобы привлечь побольше внимания», — возмутилась Пьеха после просмотра.

«257 причин, чтобы жить»

Свежая премьера, вышедшая на днях в Сети. Благодаря этой работе Полина Максимова не только открыла в себе новые грани таланта, но и встретила настоящую любовь в лице актера Егора Корешкова. Пара уже несколько месяцев встречается, а недавно стало известно, что они съехались и даже собираются пожениться.

«На момент встречи я была в гармонии с собой. Я не была в поиске и уже смирилась со своим одиночеством. Люди из одной среды друг друга лучше понимают — не надо оправдываться за ночную смену. Нам всегда интересно и никогда не скучно вместе», — считает актриса.

История повествует о борьбе девушки с онкологическим заболеванием. Ей удается победить страшную болезнь, но после этого она теряет смысл жизни — тогда героиня Максимовой составляет список важных дел, ради которых начинает двигаться дальше и развиваться.





ТВ-шоу

На новый уровень вышли и современные телешоу, которые захватывают зрителей с первого выпуска. Причем сейчас это не просто кальки с западных аналогов, а вполне себе самостоятельные проекты на любой вкус — будь то музыкальные, исторические или же развлекательные.

«ДОМ-2»

Особняком среди тв-шоу стоит «ДОМ-2», который уже стал частью российской ТВ-культуры. Проект об отношениях идет уже больше 15 лет, и пока ему нет конца и края. Создатели каждый год придумывают новые креативные ходы для привлечения аудитории, а люди в периметре становятся настоящими звездами, делая успешную карьеру в модельном бизнесе, предпринимательстве и кино.

«Холостяк»

Седьмой сезон самого романтичного проекта в истории телевидения в самом разгаре. В этот раз создатели выбрали на главную роль не знаменитость, а обычного парня, стоматолога Антона Криворотова, который сразу же сказал, что пришел на проект за чувствами, а не за хайпом.

«Не было цели найти кого-то. Просто судьба так распорядилась, что в определенный период пришло предложение, и оно было актуально для меня и моего запроса», — говорит холостяк.

Парни и девушки были заброшены на остров Бали, где пытались добиться расположить к себе поп-принцессу российского шоу-бизнеса и резидента Comedy Club. Забегая вперед, скажем, что развязка в финале шоу удивила всех.

YouTube-шоу

Новое время диктует новые правила. Если раньше звездами становились благодаря телевидению, то за последние пять лет появилась целая когорта знаменитостей, ставших популярными в Сети. У них миллионные аудитории, большие рекламные бюджеты и множество идей, как реанимировать российскую равзлекательную индустрию и сделать ее привлекательной для всех.

AgentShow Насти Ивлеевой

Главный блогер российского Instagram Настя Ивлеева, добившись 15 миллионов подписчиков, решила сделать в YouTube собственное шоу, куда приглашает звездных гостей и ведет с ними не только душевные разговоры, но и просит принять участие в веселых конкурсах.

Два сезона проекта прошли «на ура», после чего выпуски показали по телевидению — сейчас в самом разгаре третий. По слухам, к Ивлеевой должен наконец-то прийти ее супруг, рэпер Элджей, который много лет не дает интервью журналистам, но любимой жене отказать не смог.

«Осторожно, Собчак!»

Главная скандалистка российского телевидения не смогла простить первое место Юрию Дудю и Ирине Шихман и тоже ворвалась на просторы русского YouTube с именным шоу. Как всегда, Ксения пропагандирует честный и открытый разговор без купюр, пытаясь заглянуть в душевные глубины своего гостя. Тайны ей доверили Ида Галич, Жан-Поль Готье и даже певица Алсу.

«вДудь»

Благодаря Юрию Дудю жанр интервью обрел второе дыхание. Журналист номер один в российском YouTube — его разговоры резонируют, документальные фильмы обсуждают, а герои обретают славу среди молодежи. Каждый выпуск набирает не меньше пяти миллионов просмотров, а звезды готовы открыть ему самые сокровенные тайны и даже ответить на вопрос, сколько же они зарабатывают.

Книги

В современном мире книги не теряют своей актуальности. За писательство вновь взялись известные личности, которые представляют не только художественные произведения собственного сочинения, но и автобиографии, и мемуары.

«Юлия Началова. Письма отца к дочери»

В прошлом году не стало Юлии Началовой — певица скончалась в столичной клинике от заражения крови. Ей было 38 лет, у нее осталась дочь Вера, рожденная в браке с футболистом Евгением Алдониным.

До сих пор безутешные родители не могут поверить в то, что их прекрасной и талантливой дочери больше нет. К годовщине смерти Юли близкие решили выпустить книгу, в которой описаны главные вехи ее яркой творческой жизни.

«Блестка»

Смерть Жанны Фриске до сих пор тяжело вспоминать ее коллегам по шоу-бизнесу. Молодая, красивая, умная, только что родившая долгожданного сына Платона — она могла быть жить и продолжать радовать публику, но рак оказался сильнее.

После трагедии за наследство звезды началась нешуточная борьба между ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и родителями. Бабушка и дедушка хотели видеть внука и претендовали на деньги певицы, в то время как телеведущий решил сделать все иначе.

Несколько лет длятся судебные тяжбы, которые активно муссируют журналисты. А звезды не перестают вспоминать свою яркую и талантливую коллегу и подругу. Сценарист Геннадий Куркин рассказал о Жанне, опубликовав несколько отрывков из книги «Блестка». В издании автор собирается описать правдивую историю жизни одной из самых желанных певиц середины 90-х.

Ольга Серябкина «Тысяча М»

Ольгу Серябкину называют одним из лучших авторов текстов в российском шоу-бизнесе. Пронзительные стихи девушки идеально ложатся на музыку, которую создает Максим Фадеев — эти песни поет половина отечественных звезд. Не забывает Серябкина и о себе: в скором времени она представит альбом, полностью написанный на английском языке.

Те тексты, которые нельзя соединить с музыкой, Ольга издает в сборники — один из них, «Тысяча М», вышел три года назад, но не теряет своей актуальности и сейчас. Сама Серябкина признается, что ответы на все вопросы о жизни нужно искать именно в ее стихах, возможно, именно поэтому она стала реже давать интервью и больше времени проводить в студии, работая над новым материалом.

Фото: Legion-Media, стоп-кадр из сериала «Великолепный век», пресс-служба Первого канала, Instagram, пресс-служба канала ТНТ, PR-служба Bella Potemkina, стоп-кадр из шоу «Вдудь», пресс-служба АСТ