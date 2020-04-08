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"Сидит в постели". Джонсон в больнице идет на поправку

"Сидит в постели". Джонсон в больнице идет на поправку
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого обнаружили COVID-19, улучшается, сообщил в среду канцлер Риши Сунак.

Он отметил, что Джонсон может сидеть в постели и общаться с окружающими.

"Последние сведения, которые мы получили из больницы – что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", – сказал канцлер, слова которого приводит РИА Новости.


сообщило, что болеющий Джонсон продолжает руководить Британией.
# В мире
По материалам: ria.ru

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