"Сидит в постели". Джонсон в больнице идет на поправку

Анастасия Иванова

Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого обнаружили COVID-19, улучшается, сообщил в среду канцлер Риши Сунак.

Он отметил, что Джонсон может сидеть в постели и общаться с окружающими.

"Последние сведения, которые мы получили из больницы – что премьер-министр по-прежнему находится в реанимации, но его состояние улучшается. Он уже сидит в постели и c удовольствием общается с сотрудниками больницы", – сказал канцлер, слова которого приводит РИА Новости.

сообщило, что болеющий Джонсон продолжает руководить Британией.