Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

СМИ: Нью-Йорк планирует урезать расходы на образование и соцуслуги

СМИ: Нью-Йорк планирует урезать расходы на образование и соцуслуги
Американский город Нью-Йорк планирует пересмотреть бюджет, урезав на 1,3 миллиарда долларов статьи расходов на образование, транспорт, социальные услуги, чтобы перенаправить средства на борьбу с новым типом коронавируса, сообщает газета New York Post.

Как отмечает представитель городского совета Лора Фейер, в первую очередь сокращения коснутся программ, не являющихся жизненно важными. По ее словам, их сокращение станет ответом на "нынешнюю реальность". На 264 миллиона будет урезан бюджет департамента образования, 256 миллионов вычтут из средств, выделенных на нужды здравоохранения и социальных услуг. На 46 миллионов долларов будет урезана программа льготных билетов на метро, 124 миллиона - программа помощи летнего трудоустройства для молодежи.

По последним данным, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи. Нью-Йорк по-прежнему лидирует по числу скончавшихся от COVID-19.


стопкоронавирус.рф.
# Новости на сегодня / В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить 200−400 евро
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить
Суперлуние 8 апреля 2020 года: Луна приближается к Земле
Суперлуние 8 апреля 2020 года: Луна приближается к Земле
Ответ Минобороны России оскорбил La Stampa
Ответ Минобороны России оскорбил La Stampa
На платформе STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон
На платформе STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон
Стало известно, какой персонаж может появиться в сиквеле "Хищных птиц"
Стало известно, какой персонаж может появиться в сиквеле "Хищных птиц"
В России заявили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов ИВЛ
В России заявили о дефиците защитных медицинских костюмов и аппаратов
Депутат Мосгордумы сообщил о положительном анализе на COVID-19
Депутат Мосгордумы сообщил о положительном анализе на COVID-19
Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян
Правительство готовит новый пакет мер поддержки россиян
Ирина Шейк снялась в фотосессии журнала Interview
Ирина Шейк снялась в фотосессии журнала Interview
Укрпочта расширяет бесплатные услуги на время карантина
Укрпочта расширяет бесплатные услуги на время карантина
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

Число заражённых коронавирусом в США превысило 100 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Нью-Йорке превысило тысячу
Трамп обвинил власти штата Нью-Йорк в атаке на него за благотворительность
Украина хочет увеличить финансирование сферы образования на $383 миллиона