СМИ: Нью-Йорк планирует урезать расходы на образование и соцуслуги

Анастасия Иванова

Американский город Нью-Йорк планирует пересмотреть бюджет, урезав на 1,3 миллиарда долларов статьи расходов на образование, транспорт, социальные услуги, чтобы перенаправить средства на борьбу с новым типом коронавируса, сообщает газета New York Post.

Как отмечает представитель городского совета Лора Фейер, в первую очередь сокращения коснутся программ, не являющихся жизненно важными. По ее словам, их сокращение станет ответом на "нынешнюю реальность". На 264 миллиона будет урезан бюджет департамента образования, 256 миллионов вычтут из средств, выделенных на нужды здравоохранения и социальных услуг. На 46 миллионов долларов будет урезана программа льготных билетов на метро, 124 миллиона - программа помощи летнего трудоустройства для молодежи.

По последним данным, число скончавшихся в результате заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк превысило 5,4 тысячи. Нью-Йорк по-прежнему лидирует по числу скончавшихся от COVID-19.

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