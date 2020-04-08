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СМИ оценили размер "финансовой подушки" России

СМИ оценили размер "финансовой подушки" России
Накопленные ликвидные активы России по состоянию на 1 марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального банка.

Эта сумма складывается из депозитов федеральных органов власти (15,3 триллиона рублей) и активов региональных правительств (2,4 триллиона). Таким образом, общая сумма составляет не менее 17,7 триллиона рублей.

Накопленная ликвидность включает, в основном, валютные средства Фонда национального благосостояния и валюту, которую Минфин успел приобрести в начале года при ценах на нефть свыше 42,2 доллара США за баррель, а также рублевые остатки на счетах федерального бюджета и внебюджетных государственных фондов.

# Россия / Экономика
По материалам: ria.ru

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