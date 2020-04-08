СМИ раскрыли, кем заменят Екатерину Андрееву на Первом канале

Вадим Карасев

Ведущую программы "Время" Екатерину Андрееву, которой недавно исполнилось 58 лет, Первый канал собирается отправить на заслуженный отдых, сообщает сайт Eg.ru.

Как отмечает источник, руководство Первого канала уже давно подыскивало замену бессменной ведущей программы "Время" Екатерине Андреевой.

По слухам, ее место может занять 30-летняя Екатерина Березовская, которая не так давно пришла работать на Первый канал.



Екатерина Березовская в свое время окончила МГИМО, а также стажировалась на РЕН ТВ. Впоследствии девушка работала корреспондентом ВГТРК.

Как отмечает источник, за свою работу Екатерина Березовская будет получать на Первом канале в три раза меньше той же Екатерины Андреевой. Зарплата последней составляет в настоящее время 1 миллион рублей за месяц.

По данным СМИ, инициатором такой перестановки в программе "Время" стал гендиректор Первого канала Константин Эрнст, который якобы захотел привлечь "новые лица".

В то же время на самом Первом канале пока официально не подтвердили увольнение Екатерины Андреевой, которая пока продолжает вести передачу "Время".

Как писал NEWSTES, ранее Екатерина Андреева похвасталась, что наркоман принял ее за родную сестру.