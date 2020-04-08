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«Смотрим результаты томографии – а там легких нет!»: врач Филатовской больницы о больных коронавирусом

«Смотрим результаты томографии – а там легких нет!»: врач Филатовской больницы о больных коронавирусом
В начале марта три корпуса столичной Филатовской больницы перепрофилировали для приема пациентов с COVID-19, количество которых ежедневно растет. Кардиолог-реаниматолог Ирина Ильенко рассказала, как проходит их работа по спасению людей.

Ежедневно врачи, заступая на смену — каждая длится 12 часов, — надевают специальную экипировку: бельевую пижаму с надписью «Армия России», резиновые тапочки, носки. А сверху — защитную униформу: комбинезон, бахилы, респиратор, очки, две пары перчаток. Но прежде всего надо надеть памперсы: на случай, если невмоготу будет терпеть... После смены все это выбрасывается и утилизируется.

Вот уже вторую неделю врачи работают в дико напряженном графике. Ирина утверждает, что научилась голодать по 12 часов, не ходить в туалет и не пить. Главное — выстоять смену, остальное — не важно. 

«Тестирование медперсонала на COVID-19 только собираются ввести, а в контакте с инфицированными пациентами мы побывали все, и как дела обстоят по факту, одному Богу известно. Респиратор, например, обеспечивает только 95% защиты… И каждый раз, уходя с работы, я не знаю, может, я уже потенциальный пациент своей же реанимации, и это вопрос всего лишь нескольких дней», — говорит Ирина. 

Через руки врачей прошли десятки пациентов, в том числе и в очень тяжелом состоянии. «Они в разы тяжелее тех, с которыми я работала раньше. Умирают ли люди? Да, умирают. Это больница, и здесь смерть есть всегда. Сейчас половина в моем отделении уже на искусственной вентиляции легких, вторая — потенциальные кандидаты. Младше 40 лет нет никого. Больше всего тех, кому еще нет 60, много и тех, кому за 60. Людей привозят на скорых из дома, из других стационаров — могут до 100 человек в сутки привезти, могут 200. Кого-то — уже подключенными к аппарату искусственной вентиляции», — рассказывает Ирина Ильенко. 

Бывают случаи, которые поражают даже видавших виды врачей. Недавно в отделение привезли пациентку 50-60 лет с коронавирусом. Женщина почти ни на что не жаловалась, отмечала только некоторую тяжесть дыхания, но в целом все было терпимо. 

«Рентген показал небольшую пневмонию, не критично. Мы таких пациентов на живот на несколько часов переворачиваем, чтобы спина дышала, «раздыхивались» отделы, которые зажимаются, когда человек на спине лежит. Есть приборчик, который на палец надевается — мы по нему насыщение крови кислородом смотрим. Показаний для искусственной вентиляции нет. Но буквально на глазах показания эти меняются! А пациентка чувствует себя все так же удовлетворительно. Везем ее на КТ, смотрим результаты томографии — а там легких нет! В труху! И теперь я понимаю, почему ковидные, у кого пневмония, умирают один за другим! Они с тобой разговаривают, а легких у них уже нет! И они все такие! И это очень страшно! Женщину тут же перевели на ИВЛ, не знаю, выживет ли», — рассказывает Ирина. 

Врач-кардиолог отмечает, что работать с пациентами с коронавирусом призваны врачи самых разных профилей. И нельзя не отметить то, как коллеги действуют в тяжелой ситуации, насколько они стрессоустойчивы. 

«В целом дежурства проходят штатно. Рефлексировать времени нет — от слова «совсем». Некогда поднять голову от работы. При этом писанину всю медицинскую с заполнением кучи бумаг не отменял никто. Отчетности только добавилось. После смены хочется одного — спать… Уже спустя неделю у меня начались какие-то процессы в теле и в эмоциональном состоянии, которые я пока объяснить не могу. Какая-то перестройка идет. Мощная очень. Знаю, что прежней я не буду уже никогда. Сейчас я стала понимать тех, кто написал или напишет заявления об уходе. Понимаю коллег, которые, работая на COVID-19, писали в постах: «Наша смена похожа на ад. Оставайтесь, пожалуйста, дома», — говорит Ирина «Правмиру».

Фото: АГН «Москва», Instagram.com

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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