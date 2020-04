Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков

Алексей Вольцев

. Театральную версию "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж будут показывать онлайн в апреле, чтобы собрать деньги на благотворительность, сообщает NME.

Поставленный в 2013 году спектакль экранизировали, превратив в телесериал, а затем вновь возродили в театре в 2019 году.

Запись постановки "Дрянь" прошлого года, сделанную в лондонском Soho Theatre, можно посмотреть по запросу на сайте театра с 6 апреля. С 10 апреля, ее смогут увидеть зрители в Австралии, Новой Зеландии и Канаде, а также в Штатах – на платформе Amazon Prime.

Стоимость загрузки, после которой пьесу можно посмотреть в течение 48 часов, - четыре доллара. Все собранные деньги будут переведены благотворительным организациям: National Emergencies Trust (NET), NHS Charities Together и Acting For Others.

Средства также будут перечислены фонду Fleabag Support Fund, который предоставляет гранты в размере двух с половиной тысяч фунтов стерлингов фрилансерам в театральной индустрии в Великобритании, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.