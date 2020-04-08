Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков

Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков

Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков
. Театральную версию "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж будут показывать онлайн в апреле, чтобы собрать деньги на благотворительность, сообщает NME.

Поставленный в 2013 году спектакль экранизировали, превратив в телесериал, а затем вновь возродили в театре в 2019 году.

Запись постановки "Дрянь" прошлого года, сделанную в лондонском Soho Theatre, можно посмотреть по запросу на сайте театра с 6 апреля. С 10 апреля, ее смогут увидеть зрители в Австралии, Новой Зеландии и Канаде, а также в Штатах – на платформе Amazon Prime.


Стоимость загрузки, после которой пьесу можно посмотреть в течение 48 часов, - четыре доллара. Все собранные деньги будут переведены благотворительным организациям: National Emergencies Trust (NET), NHS Charities Together и Acting For Others.


Средства также будут перечислены фонду Fleabag Support Fund, который предоставляет гранты в размере двух с половиной тысяч фунтов стерлингов фрилансерам в театральной индустрии в Великобритании, пострадавшим из-за пандемии коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой диктант-2020” российским пользователям
Защита от киберугроз и новые знания: что способен дать “Цифровой
России не хватает защитных костюмов для врачей
России не хватает защитных костюмов для врачей
Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков
Спектакль "Дрянь" покажут онлайн, чтобы собрать средства для медиков
Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирус
Руководитель «Русского радио» привез в Россию коронавирус
От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
От взрыва в доме в Нижегородской области один человек погиб
Раскрыт диагноз Бабкиной
Раскрыт диагноз Бабкиной
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
В список социально значимых сайтов попал сервис по продаже диссертаций
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Как выглядел Пухляш из клипа Little Big до популярности
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Мадуро считает возможным найти решения по стабилизации нефтяного рынка
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию формируется удаленно
Григорьев: корпус наблюдателей для голосования по поправкам в
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить 200−400 евро
Некоторым россиянам для возвращения домой придется доплатить

Топ на сегодня

В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
В США мало желающих вернуться на родину россиян — посол
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Путин минимизировал очные контакты, но полностью от них не отказался
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Экс-супруга Александра Малинина умерла три месяца назад
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Битва платьев: Сати Спивакова против Ольги Слуцкер
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза
Доходы "Газпрома" от экспорта упали в два раза

Еще по теме

На платформе STAY пройдет первый театральный онлайн-марафон
В Театре «Содружество актёров Таганки» успешно прошла премьера спектакля «Бег»
Театральную награду «Золотая маска» получил режиссер Юрий Бутусов
"Чернобыль" и "Игра престолов": кто стал лауреатом премии "Эмми-2019"