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США объяснили внесение «Русского имперского движения» в список террористов

США объяснили внесение «Русского имперского движения» в список террористовМайк ПомпеоФото: Leah Millis / Reuters

Внесение «Русского имперского движения» (РИД) в список террористов в США — первый случай, когда в него попадает организация, проповедующая идею превосходства белой расы. Об этом говорится в официальном заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По его словам, РИД готовит неонацистов и сторонников превосходства белой расы в Европе, а также пытается сплотить подобные группировки для борьбы с теми, кого они называют своими врагами. Помпео заявил, что у РИД есть два тренировочных лагеря в Санкт-Петербурге, которые, вероятно, используются для обучения ведению боя в лесных и городских условиях. Кроме того, госсекретарь США объяснил роли лидеров движения: Станислав Воробьев является основателем группировки, Денис Гариев — руководителем военизированного подразделения, а Николай Трущанов — координатором по внешним связям.

Помпео пояснил, что внести РИД в список террористов удалось благодаря указу президента США Дональда Трампа, который дает Госдепартаменту такие полномочия. Госсекретарь отметил, что таким образом мировое сообщество уведомлено о том, что РИД принимает участие в подготовке к актам терроризма. Он считает, что решение Госдепартамента лишило движение доступа к американской финансовой системе и помогает правоохранительным органам.

О том, что США приравняет «Русское имперское движение» к террористам, объявив ее иностранной террористической группировкой, сообщалось 6 апреля, со ссылкой на источники. Поводом для того, чтобы причислить РИД к террористическим группировкам, стал контакт националистов с экстремистами из Швеции. В 2017 году трое шведов были осуждены за подготовку теракта, направленного против беженцев. Двое из них якобы ездили в Санкт-Петербург, где проходили подготовку в специальном лагере, организованном РИД: предполагается, что они провели там 11 дней и получили некие боевые навыки.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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