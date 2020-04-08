Стало известно, какой персонаж может появиться в сиквеле "Хищных птиц"

Лидия Мартынова

Американский режиссер Кэти Янь, которая сняла боевик "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", рассказала, какой персонаж из комиксов DC может появиться в сиквеле, сообщает Screen Rant.

"Мне бы очень хотелось увидеть Ядовитый Плющ и проследить за отношениями между ней и Харли", — прокомментировала Янь.

После того, как картина почти провалилась в прокате (при бюджете в 100 миллионов долларов "Хищные птицы" собрали чуть больше 200 миллионов), режиссер не спешит снимать вторую часть, но не исключает этого.

рассказала THR, что одной из ключевых причин провала ленты считается то, что ее сняла женщина.

"Для меня это было дополнительным переживанием", — ответила Янь.

По ее мнению, каждый имеет право самостоятельно делать вывод, почему один фильм успешен, а другой нет.