Стало известно, насколько сократят добычу нефти в США

Алексей Вольцев

Добычу нефти в США снизят на 1,8 млн баррелей в 2020 году. Это — 18% от того объема сокращений, которые обсуждают сейчас страны ОПЕК+. Управление информации Минэнерго США опубликовало обновление своего прогноза на 2020 год.

«EIA пересмотрело текущий прогноз по внутренней добыче нефти в сторону уменьшения. EIA прогнозирует, что производство сырья составит в среднем 11,8 млн баррелей в 2020 году, на 500 тыс. баррелей в сутки меньше, чем в 2019 году. В 2021 году EIA ожидает, что снижение добычи продолжится и составит 700 тыс. баррелей», — сообщили в Минэнерго США. Там уточнили, что обычно цены на нефть влияют на уровень добычи с задержкой на 6 месяцев. «Однако нынешние условия рынка вместе с пандемией COVID-19, скорее всего, сократят сроки, так как многие компании уже объявили о планах снизить капитальные затраты и буровую активность», — сообщили в EIA.

Из среднегодовых объемов, указанных Минэнерго США, сложно понять, насколько сократятся американские производители от уровня марта. Однако это легко сделать из опубликованного энергетическим ведомством графика.

Так, добыча нефти в США в марте составляла 12,7 млн баррелей в сутки, а вот в мае составит уже 11,9 млн баррелей, а в октябре — 10,9 млн баррелей. На таком уровне и будет держаться добыча нефти в Соединенных Штатах до конца 2021 года, прогнозирует EIA.

В Минэнерго США также полагают, что среднее потребление нефти в мире снизится до 95,5 млн баррелей в сутки со 100,7 млн баррелей в 2019 году. При этом средние цены нефти марки Brent составят в этом году $ 33 за баррель, а в следующем — $ 46.

Как сообщало ИА Newstes , крупнейшие американские нефтяные корпорации объявили о сокращении добычи нефти в США. Делают это они как бы не в рамках сделки с ОПЕК+, а для снижения капитальных затрат, но всех участников рынка это устроит, считают аналитики.

Так, о снижении капитальных затрат на 20−30% и сокращении сланцевой добычи в США заявили такие нефтегиганты, как ExxonMobil, Chevron и Continental Resources. Американская нефтяная промышленность начинает сокращения, которые просят Саудовская Аравия, Россия и другие страны ОПЕК+. Конечно, это подается под видом сокращений из-за влияния низких цен на капитальные расходы. Но, очевидно, этого будет достаточно для ОПЕК+, — написал ведущий корреспондент по энергетике Bloomberg Жавье Блас в Twitter. — ОПЕК+ уже давно принимал от своих членов (Мексики, например) сокращения, которые были не чем иным, как естественным снижением, которое прятали под добровольным сокращением. Если это срабатывает внутри ОПЕК+, то сработает и в случае с США».

Сам Вашингтон по-прежнему не дает однозначного ответа об участии США в возможной сделке. Как заявил Дональд Трамп, сокращение добычи в стране произойдет автоматически: «Они уже сокращают. Это — рынки: предложение и спрос».

Главным препятствием на переговорах по новой сделке ОПЕК+, кроме участия США, оставался вопрос распределения квот на сокращение объемов в 10 млн баррелей в сутки, что составляет 10% мировой добычи. Источники Blоomberg говорили, что Саудовская Аравия потребовала от России самых больших сокращений. Эр-Рияд настаивает, чтобы на долю России, ОАЭ и Ирака пришлось по 1,5 млн баррелей, а на ее собственную — 3 млн баррелей. Такие сокращения могут выглядеть достаточно справедливыми, если не учитывать, что Эр-Рияд в апреле увеличил добычу нефти на 2,5 млн баррелей, ОАЭ — на 1 млн баррелей, Ирак — на 200 тыс. баррелей, а Россия вообще не наращивала производство.

Таким образом, если согласиться на предложение Эр-Рияда, то российским компаниям придется сокращаться на 1,5 млн баррелей, тогда как Saudi Aramco — на 0,5 млн баррелей. И на основных производителей — участников сделки ОПЕК+ придется 3,8 млн баррелей сокращений из планируемых 10 млн.

Источник РИА Новости, знакомый с ходом подготовки заседания ОПЕК+ 9 апреля, сообщил, что мониторинговый комитет ОПЕК+ подготовил проект по размерам сокращения добычи нефти. «Проект мониторингового комитета по квотам уже готов. Он держится в строжайшем секрете, детали будут обсуждены завтра. Сегодня вечером ожидаются контакты по телефону генсека ОПЕК Мохаммеда Баркиндо с некоторыми странами формата, будут обсуждены их готовность к сокращениям, предложения. Но окончательно все будет известно, конечно же, завтра», — сообщил собеседник агентства.