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Стас Михайлов: «Мне диагностировали двустороннюю пневмонию»

Стас Михайлов: «Мне диагностировали двустороннюю пневмонию»
Певец Стас Михайлов больше двух недель не выходил на связь с поклонниками в социальных сетях. Оказалось, что он находился в клинике — врачи диагностировали у артиста двустороннее воспаление легких. Певец рассказал «СтарХиту» о своем состоянии.

Стас Михайлов попал в один из подмосковных госпиталей с двусторонним воспалением легких. По словам артиста, первые симптомы напомнили ему бронхит, который он переносит стабильно раз в два года. Голова не болела, насморка не было…. Пару дней певец пытался лечиться на дому, пил лекарства, которыми спасался раньше при похожем течении болезни. Однако, температура продолжала оставаться повышенной. «Благодарен моему другу, Марку Аркадьевичу Курцеру, позвонил ему — и он потребовал, чтобы я срочно приехал на КТ легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление легких, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавурис. Важно время — не тяните по 10 дней». Сейчас артист находится дома на самоизоляции и призывает всех поступать также — ведь безопасность превыше всего. «СтарХит» обратился к Михайлову за комментарием о его самочувствии.

«Я уже здоров и чувствую себя хорошо, — поделился Стас со «СтарХитом». — Из симптомов, которые также ощутил тогда: не чувствовал запахов и вкусов, ломило спину, была повышенная чувствительность в теле. Но, что удивительно, кашля не было вообще. Пневмония может передаваться воздушно-капельным путем, и, скорее всего, я заразился именно так. После прохождения компьютерная томографии врачи провели необходимую терапию и сделали все возможное, чтобы болезнь поскорее ушла. Эти люди в белых халатах — сейчас главные герои. Слава Богу, никто из членов моей семьи больше не заболел, успели вовремя среагировать на ситуацию и принять меры».

Все четыре теста, которые певец сдал на коронавирус, показали отрицательный результат. Однако, двухсторонней пневмонией болеют сейчас многие — у музыканта есть знакомые, которые столкнулись с тем же недугом. «Те, кто считает, что пандемия — ерунда, хочу сказать, как человек, который сам с ней столкнулся, это не так, — продолжает Стас. — Позаботьтесь о людях, которые рядом с вами. Каждый может быть переносчиком. Хочу предупредить людей: при малейших симптомах, особенно мужская часть нашей страны, постарайтесь сделать КТ легких. Именно болезнь легких страшна тем, что развивается в данной ситуации быстро. Приходит непонятно откуда. Почему-то одни болеют, другие нет. Сразу вызывайте скорую».

Фото: Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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