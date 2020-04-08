Стас Михайлов: «Мне диагностировали двустороннюю пневмонию»
Стас Михайлов попал в один из подмосковных госпиталей с двусторонним воспалением легких. По словам артиста, первые симптомы напомнили ему бронхит, который он переносит стабильно раз в два года. Голова не болела, насморка не было…. Пару дней певец пытался лечиться на дому, пил лекарства, которыми спасался раньше при похожем течении болезни. Однако, температура продолжала оставаться повышенной. «Благодарен моему другу, Марку Аркадьевичу Курцеру, позвонил ему — и он потребовал, чтобы я срочно приехал на КТ легких. Меня обследовали и обнаружили двустороннее воспаление легких, положили в Лапино — некоторое время я провел в больнице. Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавурис. Важно время — не тяните по 10 дней». Сейчас артист находится дома на самоизоляции и призывает всех поступать также — ведь безопасность превыше всего. «СтарХит» обратился к Михайлову за комментарием о его самочувствии.
Все четыре теста, которые певец сдал на коронавирус, показали отрицательный результат. Однако, двухсторонней пневмонией болеют сейчас многие — у музыканта есть знакомые, которые столкнулись с тем же недугом. «Те, кто считает, что пандемия — ерунда, хочу сказать, как человек, который сам с ней столкнулся, это не так, — продолжает Стас. — Позаботьтесь о людях, которые рядом с вами. Каждый может быть переносчиком. Хочу предупредить людей: при малейших симптомах, особенно мужская часть нашей страны, постарайтесь сделать КТ легких. Именно болезнь легких страшна тем, что развивается в данной ситуации быстро. Приходит непонятно откуда. Почему-то одни болеют, другие нет. Сразу вызывайте скорую».
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