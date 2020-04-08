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Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус

Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирусСтас МихайловФото: Илья Питалев / РИА Новости

Российский эстрадный певец Стас Михайлов раскрыл результат теста на коронавирус. Об этом сообщает StarHit в среду, 8 апреля.

Артист пояснил, что в настоящее время он здоров и чувствует себя хорошо, однако ранее ему пришлось провести две недели в клинике из-за двусторонней пневмонии. Там его четыре раза проверили на заражение коронавирусом — результат оказался отрицательным.

«Лечили и антибиотиками, и противовирусными препаратами. Терапию начинают сразу, пока еще ждут результаты тестов на коронавурис. Важно время — не тяните по десять дней», — призвал Михайлов. По словам певца, у него не было кашля, но он не «чувствовал запахов и вкусов, ломило спину, была повышенная чувствительность в теле».

Он назвал врачей главными героями и попросил людей серьезно относиться к пандемии. «Хочу предупредить людей: при малейших симптомах, особенно мужская часть нашей страны, постарайтесь сделать КТ легких. Именно болезнь легких страшна тем, что развивается в данной ситуации быстро. Приходит непонятно откуда. Почему-то одни болеют, другие нет. Сразу вызывайте скорую», — заявил Михайлов.

6 апреля с подозрением на коронавирус госпитализировали народную артистку России Надежду Бабкину. Диагноз не подтвердился. В настоящее время певицу лечат от пневмонии.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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