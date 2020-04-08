Суперлуние 8 апреля 2020 года: Луна приближается к Земле

Вадим Карасев

В апреле астрономический мир ожидает редкое явление — над планетой взойдет розовая Луна. Ее энергетика может быть опасна, но пользуясь подсказками астрологов, вы обернете ее во благо.

Многие следят за астрономическими событиями, и не без причины: они порой преподносят необычные сюрпризы. К примеру, Полнолуние 8 апреля обещает быть редким: Луна приблизится к Земле на максимально близкое расстояние в 356908 километров. Ближе в 2020 году она уже не будет. Такой момент сближения называют Суперлунием. Оно станет только одним из самых интересных астрономических явлений в апреле, наряду со звездопадом и сближением с астероидом.

Суперлуние 8 апреля: что принесет этот день

В начале апреля, 8 числа, ожидается Полнолуние и Суперлуние. Прохождение Луной точки перигея установлено на 05:36 по московскому времени — она будет выглядеть намного больше и ярче, чем мы привыкли. Разумеется, розовой Луна не станет. Она всего лишь ненадолго приобретет непривычный оттенок с отливом к красному из-за пыли в атмосфере.

Полнолуние в апреле ожидается мощным само по себе, так как будет черпать силы из созвездия Весы, а Суперлуние будет лишь усугублять ситуацию, усиливая лунную энергетику. Однако важно учитывать эту энергию, потому что Полная Луна поможет вывести многие вещи на чистую воду.

Полнолуние в Весах требует соблюдать закон равновесия, бесстрастно взвешивать ситуации и выносить свои вердикты. Положительные программы, заложенные 8 апреля, — любовь, творчество, партнерство, гармония с собой и окружающим миром. Разрушительные программы — это борьба, конфликты, конкуренция, развод, суд. Суперлуние под эгидой Весов несет космический закон справедливости и выбор между добром и злом. У многих могут измениться принципы, которыми они руководствовались раньше.

Что делать в день Суперлуния: рекомендации астрологов

В первую очередь важно следить за своим самочувствием и внутренним состоянием: может измениться качество сна, возможны приливы возбуждения, нервозности, быстрая утомляемость, скачки настроения. По возможности, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют соблюдать режим дня, достаточно отдыхать, избегая переутомлений — в том числе и эмоциональных. Чем более ровным будет ритм, тем больше шансов пройти этот «экстремальный участок» без резких поворотов и потерь.

Берегите свои и чужие чувства. Под воздействием Суперлуния можно ненадолго потерять контроль над собой, поэтому серьезные разговоры желательно назначить на другой день. В противном случае велик шанс поддаться импульсу и «выложить все начистоту». Не забывайте, что бурные энергии Розовой Луны повлияют не только на вас, но и на реакции окружающих: старайтесь избегать пустых ссор и ненужных обид.

Избегайте эмоциональных покупок и любых незапланированных финансовых операций: сейчас легко переоценить выгоду, а расходы в будущем будет сложно компенсировать.

Суперлуние 8 апреля приходится на ключевой, поворотный месяц в 2020 году, а значит, день прекрасно подойдет для всевозможных практик, связанных с пробуждением сил и укреплением духа.

Энергетика Полной Луны может влиять на судьбу: астрологи советуют использовать этот шанс, но только при условии, что вы действительно решительно настроены изменить свою жизнь. Если да, можно загадать желание, используя наиболее эффективный способ визуализации.