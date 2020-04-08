Сын президента Сербии заразился коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: страница @avucic в Instagram

Старший сын президента Сербии Александара Вучича заразился коронавирусом. Сербский лидер написал о заражении 22-летнего сына на своей странице в Instagram.

«Когда все началось, мой сын Данила мне сказал, что сдаваться — не вариант. Мой первенец заразился коронавирусом, клиническая картина такова, что его госпитализировали в инфекционную клинику. Сын, ты победишь и это», — сообщил Вучич.

Ранее сообщалось, что Сербия поблагодарила Россию за отправленные ранее 11 самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. В частности, министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил российского коллегу Сергея Шойгу за своевременную помощь.

4 апреля Россия отправила 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в Сербию для борьбы с коронавирусом. Также в Сербию отправились 87 военнослужащих, в том числе военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

По последним данным, в Сербии 2 447 зараженных коронавирусом. 65 человек умерли, выздоровевших не зарегистрировано.