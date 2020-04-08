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Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗ

Трамп задумал перестать платить взносы США в ВОЗФото: Kevin Lamarque / REUTERS

США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил президент страны Дональд Трамп, передает ТАСС.

«ВОЗ получает от США большие объемы средств. Мы собираемся приостановить выделение денег, которые мы тратим на нее», — заявил он. Позднее он уточнил, что решение пока не принято, будет изучаться сама возможность прекращения финансирования.

7 апреля Трамп обрушился с критикой на ВОЗ. В частности, он заявил, что организация «облажалась». «По какой-то причине она уделяет все свое внимание Китаю, хотя большую часть ее спонсирования выделяют именно США», — заявил американский лидер.

Ранее стало известно, что советник Трампа Питер Наварро еще в январе предупреждал главу государства о возможных последствиях эпидемии коронавируса. Однако американский лидер начал активно принимать меры значительно позже. Это признавал и он сам 1 апреля: тогда президент говорил, что намеренно скрывал правду о возможной угрозе коронавируса в начале эпидемии.

По последним данным, в США более 367,9 тысячи зараженных коронавирусом; 11,6 тысячи человек умерли, а 16,5 тысячи — вылечились.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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