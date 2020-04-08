Три способа быстро проверить любовную совместимость между людьми

Вадим Карасев

Порой нам кажется, что человек словно создан для нас, но в итоге отношения все равно прерываются. Чтобы такого не происходило, важно проверять любовную совместимость перед началом отношений.

Помните о том, что какими бы крепкими не были те или иные отношения, их могут разрушать ваши негативные установки. Старайтесь оставаться позитивными и не накручивать себя. Доверяйте фактам и будьте искренними с теми, кто вам дорог.

По цвету глаз

Самый простой метод — это посмотреть человеку в глаза. Говорят, что можно определить совместимость по цвету радужной оболочки. Чтобы было проще оценивать совместимость, важно помнить, что формально всех людей можно разделить на три большие группы по цвету глаз:

зеленый, янтарный;голубой, синий, серый;карий, черный, болотный (смесь зеленого и карего).

Вам необходимо запомнить, к какой группе вы относитесь. У каждой из них своя энергетика, поэтому характеры людей внутри этих групп довольно похожи.

Хуже всего сочетаются между собой люди второй группы. Эксперты сайта dailyhoro.ru считают, что люди с такими цветами глаз как синий, голубой и серый, нуждаются в ком-то, кто смог бы обуздать их мощную энергию. Например, в этом им могут помочь люди первой группы.

Сами же представители первой группы образуют очень крепкие пары между собой. Особенно сильно это касается зеленоглазых и янтарноглазых людей. С людьми, у которых глаза карего и черного цветов, совместимость у них довольно посредственная, но шансы на крепкий союз есть.

Что касается кареглазых и черноглазых людей, то для них внутренняя совместимость является проблемой. Они, как правило, не лучшим образом чувствуют себя рядом с другими людьми, у которых глаза такого же цвета. Зато они могут построить успешный союз с представителями как первой, так и второй группы.

Совместимость по дате рождения

Это довольно простой способ. Вам необходимо знать лишь дату рождения человека, в которого вы влюблены. Вам необходимо сложить цифры ваших обеих дат, чтобы узнать, каким может быть ваше совместное будущее.

Например, ваши даты 5.11.1987 и 21.05.1992. Складываем цифры: 5+1+1+1+9+8+7+2+1+5+1+9+9+2=59. Складываем до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. 5+9=14. Повторяем процедуру: 1+4=5.

Вот числа, которые указывают на то, что такой союз будет прочным: 1, 3, 5, 7. Если у вас получилось число из этого списка — 4, 6, 9, — то совместимость спорная. Числа 2 и 8 показывают плохую совместимость, и вероятность сильного союза в этом случае минимальна.

Гадание на игральных картах

Возьмите новую колоду игральных карт, которой никто никогда не пользовался. Это очень важно, поскольку только так гадание будет точным. Также желательно проводить гадание в Полнолуние, поэтому следите за лунным календарем. Необходимы уединение и спокойная обстановка, чтобы вам ничто не помешало.

Непосредственно перед гаданием желательно прочитать заговор: «Луну я прошу дать мне ответ, полюбишь ты меня или нет». После этого начинайте выкладывать карты по одной. Если вы оцениваете совместимость с женщиной, то вам нужно дожидаться, пока не появится первая дама. Если вы дама и вам интересно получить ответ относительно мужчины, то вам нужно дожидаться короля.

Как только вы выложите нужную карту, определить совместимость можно будет по её масти.

Пиковые король или дама означают, что любовь может быть очень пылкой и страстной, но крайне недолгосрочной. Скорее всего, такие отношения закончатся не на самой лучшей ноте.

Червовые карты означают, что любовь будет крепкой и долговременной. Ваша совместимость — наилучшая. За этого человека стоит держаться.

Бубновые король или дама говорят о том, что мужчина или женщина, с которыми вы собираетесь строить отношения, не самый лучший выбор. Дело в том, что под маской любви могут быть скрыты кармические отношения. Возможно, вам стоит в них вступить, чтобы очистить карму.

Крестовая карта, выпавшая при таком гадании, означает, что в отношениях всегда будет кто-то третий или же любовь может превратиться в бесконечную борьбу. Отношения будут долгими, но изнурительными. Есть шанс остаться хорошими друзьями.