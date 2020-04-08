Триколор заменили красным флагом 102 года назад

Алексей Вольцев

Сделать символом РСФСР красный флаг вместо Российского исторического триколора решили на собрании фракции большевиков ВЦИКа 8 апреля 1918 года.

До этого красное прямоугольное полотнище использовали неофициально — во время Февральской революции 1917 года и после неё. Официальным же на Юридическом совещании 25 апреля 1917 году было предложено оставить в бело-сине-красное знамя, которое использовали во времена Российской империи наряду с жёлто-чёрно-белым. На собрании фракции большевиков ВЦИКа 8 апреля 1918 года Яков Свердлов предложил сделать «наш боевой флаг нашим национальным флагом». Однопартийцы единогласно поддержали его предложение, и красное знамя стало государственным символом РСФР.

На протяжении советской истории на флаге менялись надписи и изображения — сначала стилизованные под славянские золотые буквы РСФСР, потом буквы в более простом начертании, затем серп и молот с пятиконечной звездой и синей полосой, — но основой оставалось красное полотнище. Флаг Советского Союза также был красным, с изображением серпа и молота.

Триколору вернули статус символа станы только 22 августа 1991 года. На заседании Верховного Совета РСФСР приняли постановление, в котором значилось: «…считать исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской Федерации».

Последний раз публично демонстрировали знамя РСФСР 10 июля 1991 года, во время инаугурации Бориса Ельцина. Потом следы реликвии затерялись, а в 2018 году «Парламентская газета» выяснила, что она хранится в Госархиве. 25 декабря 1991 года, сразу после заявления Михаила Горбачёва об отставке, был спущен красный флаг СССР над Кремлём и заменён на российский бело-сине-красный флаг.