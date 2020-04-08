Тульская школьница чтением стихов и сказок развлекает сидящих на карантине детей и пенсионеров

Вадим Карасев

9-летняя Василина Воробьева из поселка Дубна Тульской области рассказала проекту "Гордость России", как начала читать стихи и сказки незнакомым людям, сидящим на карантине.

Про волонтерскую программу "Мы вместе" девочка узнала от мамы и предложила поучаствовать в проекте.

Мне пришла идея, что я могу почитать сказки детям. Я написала заявку и оставила мамин номер телефона. В заявке было так: "Я Василина. Мне 9 лет. Я очень выразительно читаю книги. Если ваши дети скучают на карантине, могу почитать им детские книги по WhatsApp. Буду рада даже просто с ними поговорить и развлечь".

Первые звонки начались уже на следующий день после размещения заявки, с каждым днем их становилось все больше. Василина читала другим детям сказки из своего любимого сборника: "Мальчик-с-пальчик", "Аленький цветочек", "Царевна-лягушка", "Золушка-чернушка" и другие. Звонили пожилые люди, которым одиноко сидеть в изоляции, русскоязычные жители других стран: Италии, Шотландии, ФРГ, Англии, Португалии, Израиля. Сказки Воробьева со временем стала чередовать со стихами. Собеседники делились с ней своими историями, воспоминаниями, чему-то учили.

Девочке звонили примерно 50 человек в день, пока ее не показали на Первом канале. Причем сначала Василина и ее мама отказывались общаться с журналистами, мотивируя это тем, что делают доброе дело не для саморекламы. Но репортеры оказались слишком настойчивы, и на федеральном канале вышел репортаж о Воробьевых. После этого количество звонков выросло до 300 в день, и Василина стала серьезно уставать от этой деятельности. Было решено завести аккаунты в соцсетях, где она может выкладывать видео сразу для большого круга слушателей. А по вечерам девочка устраивает чтение литературы в прямом эфире.