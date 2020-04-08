У депутата Мосгордумы обнаружили коронавирус

Вадим Карасев

Фото: страница Михаила Тимонова в Facebook

У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова обнаружили коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Как рассказал депутат, при повторной проверке первичный тест на наличие инфекции оказался положительным. При этом повторный тест, сделанный через несколько дней, показал отрицательный результат.

Тимонов предположил, что результаты теста могли оказаться положительными в случае, если он переболел инфекцией в легкой форме, а на момент повторного тестирования был уже здоров. При этом он подчеркнул, что первый раз болел коронавирусом еще в январе. «Конечно, все это требует перепроверки и уточнения», — заключил депутат.

5 апреля коронавирус обнаружили еще у двух депутатов Мосгордумы — Людмилы Стебенковой и Евгения Ступина. Оба депутата ушли на карантин.