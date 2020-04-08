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У Елены Степаненко появился тайный поклонник

У Елены Степаненко появился тайный поклонник
В воскресенье выходит новое юмористическое шоу артистки. Сегодня она полностью погружена в работу над проектом, проводя целые дни в студии. Члены команды, работающей над передачей, проговорились, что у Елены Григорьевны, которая отмечает сегодня 67-летие, появился ухажер.

В шоу «Еще не вечер» звезда будет приглашать знаменитостей, с которыми мило пообщается на самые разные темы. Елена Григорьевна подготовилась к встрече со зрителем: похудела и сделала омолаживающие процедуры. стилисты подобрали для нее модные современные наряды. Преображение степаненко не осталось незамеченным, и у нее появился ухажер. 

«Энергии, экспромтов, шуток и идей у нее побольше, чем у некоторых сорокалетних звезд. Очень расположена к людям, интеллигента. Не случайно у Елены Григорьевны объявился поклонник», — рассказали в съемочной бригаде шоу.

Юмористка пока не готова к серьезным отношениям, но принимает от него цветы и подарки. Мужчина моложе Елены Григорьевны, но не намного. 

После болезненного развода с Евгением Вагановичем артистка не спешит окунаться в новый роман. Правда, о разрыве уже говорит с присущей ей иронией. «Помню, как-то говорю ему: «Дорогой, поругай меня — я после шести поела». Он говорит: «Гори со стыда, чудовище жирное!» При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное», — шутит Степаненко в своих новых монологах. 

Юмористка еще не поставила точку в деле раздела имущества, нажитого в браке с Петросяном. С экс-супругом она не общается, а вот с его дочерью Викториной ладит хорошо. Наследница мэтра живет в Америке, но иногда прилетает в Россию. «У нее в Штатах дом. Половина принадлежит ей, а другая записана на Петросяна. Значит, эта недвижимость тоже подлежит разделу, поскольку является совместно нажитым имуществом Евгения Вагановича и Елены Григорьевны. Впрочем, Викторина понимает, что родной папа ее не обидит. А вот чужая по сути тетя в лице Степаненко... Поэтому она, скорее всего, и сблизилась с бывшей женой Евгения Вагановича», — ранее говорил адвокат Петросяна сергей Жорин. 

Фото: пресс-служба

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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