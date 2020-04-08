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Украинских военных подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков

Украинских военных подозревают в изготовлении и сбыте наркотиков
Украинские правоохранители подозревают силовиков в изготовлении и сбыте другим военнослужащим амфетамина и каннабиса, сообщила пресс-служба офиса генпрокурора страны.

"Группа военнослужащих осуществляла незаконное изготовление психотропного вещества – амфетамина и каннабиса - и систематически сбывала их военнослужащим", - сообщается на сайте ведомства.

По данным правоохранителей, организатор преступной группы уже задержан, а ее участников подозревают в незаконном сбыте психотропных веществ. Согласно украинскому законодательству, за совершение данного преступления грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.


Киеве.

"Военнослужащие, действуя совместно с гражданскими лицами, наладили схему сбыта наркотических веществ амфетамина и каннабиса на территории одной из воинских частей, которая дислоцируется в Киеве", - уточнили в ГБР.

# В мире
По материалам: ria.ru

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