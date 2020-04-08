Уровень изоляции российских регионов сравнили

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты фонда «Петербургская политика» сравнили уровень изоляции российских регионов в связи с эпидемией коронавируса. О результатах анализа в ежемесячном докладе организации сообщает газета «Ведомости».

Для сравнения уровня изоляции был выведен индекс вирусного суверенитета, по которому все российские регионы были разделены на три группы. Значение повышалось в зависимости от количества принятых решений, которые выпадали из среднероссийской повестки, пояснил президент фонда Михаил Виноградов.

В 14 регионах страны индекс вирусного суверенитета был оценен как высокий. Отмечается, что в таких субъектах принимались жесткие меры касательно въезда из других регионов, пассажирского транспорта, регулирования торговли и прочих сфер, контроля над прибывшими из других регионов и туризма. а также наблюдалось нагнетание обстановки относительно жителей Москвы.

В группу со средним вирусным суверенитетом вошли 33 региона России. Чаще всего в них меры включают в себя режим самоизоляции и некоторые дополнительные ограничения. Они могут касаться транспорта или продажи алкоголя. Остальные 36 субъектов ограничились минимальными мерами изоляции, посчитали эксперты.