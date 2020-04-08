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В апреле большинство предприятий Ростеха возобновят работу

В апреле большинство предприятий Ростеха возобновят работу

В этом месяце большинство предприятий Ростеха возобновят работу. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

В структуру Ростеха входит более 700 предприятий по всей стране, на которых, согласно сайту госкорпорации, работают свыше 500 тысяч сотрудников.

«Госкорпорация Ростех признана системообразующей организацией, от деятельности которой зависит экономическое развитие и занятость населения в 60 регионах России. Результаты работы корпорации напрямую влияют на реализацию нацпроектов, обороноспособность страны и другие аспекты национальной безопасности. С учетом этого значительная часть наших предприятий в апреле возобновляет работу», — пояснили в пресс-службе.

Продолжат работу большая часть предприятий авиационного и радиоэлектронного кластеров, кластера вооружений, а также ряд организаций прямого управления. Без остановки работали и работают предприятия, выпускающие необходимую сейчас стране медтехнику: ИВЛ, наркозно-дыхательное оборудование, тепловизионную технику, обеззараживатели воздуха и средства индивидуальной защиты.

«К работе, в первую очередь, привлекается персонал, необходимый для обеспечения непрерывности производственных процессов, задействованный в исполнении приоритетных контрактов в сфере гражданского производства, гособоронзаказа и военно-технического сотрудничества с другими странами, — сообщили в Ростехе. — Принятые решения безусловно учитывают существующие законодательные ограничения федерального и регионального уровня. График работы каждого конкретного предприятия определяется по согласованию с региональными властями. Принимаются исчерпывающие меры для профилактики коронавирусной инфекции и обеспечения максимальной безопасности людей. Численность персонала на рабочих местах наращивается постепенно».

Контроль за соблюдением необходимых мер и профилактикой распространения вируса ведут специально созданные на базе предприятий и холдинговых компаний оперативные штабы.

Как сообщало ИА Newstes , из-за коронавирусной эпидемии президент РФ Владимир Путин продлил нерабочий период до 30 апреля, но, выступая накануне, сказал, что посоветуется со специалистами, можно ли сократить число нерабочих дней.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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