В ХМАО из-за непогоды ограничили движение в пяти муниципальных районах

Влада Некрасова

Госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа приняла решение ограничить с 8 апреля движение по автомобильным дорогам из-за урагана и снега. Об этом пишет Infox.ru.

Для обеспечения безопасности дорожного движения для грузовиков и автобусов с 5 часов утра среды закрыта автодорога «Юг» с 50-го по 120-й и с 140-го по 260-й километр, с 7 часов — участок с 0-го по 86-й километр автодороги Нягань — Талинка. С 9 часов — участок с 202-го по 367-й километр дороги «Югра». Ограничения действуют до особого распоряжения.

Запреты действуют в Кондинском, Октябрьском, Советском районах и Нягани. Кроме того, с 20:00 7 апреля в Ханты-Мансийском районе ограничили движение грузовиков и автобусов на автодорогах Тюмень — Тобольск с 776-го по 953-й километр и «Югра» с 11-го по 202-й километр.

С 7 апреля в ХМАО наблюдается штормовой ветер, его порывы достигают 25-27 метров в секунду. По прогнозам, непогода продлится в течение суток.