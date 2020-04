В Индийском океане исследователи сняли на видео загадочное существо

Вадим Карасев

В Индийском океане в экспедиции находятся специалисты. Передвигаются они на судне Института океана Шмидта Falkor. Они заняты изучением каньонов Нингалу, что находятся у западного побережья Австралии. Ученые сделали невероятное открытие. Им удалось заснять на видео океанское существо, которое именуют сифонофором.

Сообщается, что такое существо похоже на струну, его внешнее кольцо более 47 метров.

Морской биолог пояснила, что существо состоит из миллиона взаимосвязанных клонов. В колонии несколько задач и каждый клон выполняет определенную, доступную задачу только для него, сообщает earth-chronicles.

Omg I have CHILLS. This is an ANIMAL. I'm guessing it's over a hundred feet long, forming a spiral in the middle of the deep sea. I've gone on numerous expeditions and have never, EVER, seen anything like this. Let me tell you what this is and why it is blowing my mind [a thread] https://t.co/6SoWmfxsJH