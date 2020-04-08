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В Индийском океане исследователи сняли на видео загадочное существо

В Индийском океане исследователи сняли на видео загадочное существо

В Индийском океане в экспедиции находятся специалисты. Передвигаются они на судне Института океана Шмидта Falkor. Они заняты изучением каньонов Нингалу, что находятся у западного побережья Австралии. Ученые сделали невероятное открытие. Им удалось заснять на видео океанское существо, которое именуют сифонофором.

Сообщается, что такое существо похоже на струну, его внешнее кольцо более 47 метров.

«Мы уверены, что данный образец самый большой из всех, которые были зарегистрированы ранее», - отметили в институте.

Морской биолог пояснила, что существо состоит из миллиона взаимосвязанных клонов. В колонии несколько задач и каждый клон выполняет определенную, доступную задачу только для него, сообщает earth-chronicles.

# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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