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В Киргизии закрыли больницу после заражения медиков коронавирусом

В Киргизии закрыли больницу после заражения медиков коронавирусом
Областную инфекционную больницу в Джалал-Абаде, третьем по населению городе Киргизии, закрыли из-за того, что все врачи учреждения заразились коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов.

"Все сотрудники этой больницы заражены коронавирусом, поэтому мы вынуждены закрыть ее. Больных отправим в город Ош", - заявил Абдикаримов в среду на пресс-конференции.

По словам министра, в больнице будет проведена дезинфекция.


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# В мире
По материалам: ria.ru

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