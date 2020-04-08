В Киргизии закрыли больницу после заражения медиков коронавирусом

Анастасия Иванова

Областную инфекционную больницу в Джалал-Абаде, третьем по населению городе Киргизии, закрыли из-за того, что все врачи учреждения заразились коронавирусом, сообщил министр здравоохранения страны Сабиржан Абдикаримов.

"Все сотрудники этой больницы заражены коронавирусом, поэтому мы вынуждены закрыть ее. Больных отправим в город Ош", - заявил Абдикаримов в среду на пресс-конференции.

По словам министра, в больнице будет проведена дезинфекция.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.